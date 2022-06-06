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Haberler Magazin Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet'i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi

Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet'i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi

Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet'i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan 7.5 aylık hamile Demet, masaj sonrası pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Demet'in bornozlu hallerini, "Çıplaklık moda oldu" diyerek eleştirdi.

06.06.2022 13:14 - Son Güncelleme: 06.06.2022 13:14
Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet’i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi

Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet'i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi...

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Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet’i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi

Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı.

Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet’i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi

Karnı burnunda halleriyle beğeni yağmuruna tutulan Demet Evgar Instagram'dan yeni pozlar paylaştı.

Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet’i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi

'MASAJ SONRASI' POZLARI

İlk çocuğunu dünyaya getirecek olan Evgar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet’i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi

Daha önce 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştiren ünlü oyuncu, masaj sonrası pembe bornozuyla verdiği pozları Istagram hesabından yayınladı.

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