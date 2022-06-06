Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet'i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi
Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet'i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan 7.5 aylık hamile Demet, masaj sonrası pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Demet'in bornozlu hallerini, "Çıplaklık moda oldu" diyerek eleştirdi.
06.06.2022 13:14 - Son Güncelleme: 06.06.2022 13:14
Demet Evgar masaj sonrası paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Karnı burnunda olan Demet'i gören ünlüler yorum için sıraya dizildi...