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Haberler Magazin Birce Akalay “Başkasını sevemem” deyip paylaştı! Gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! İkilinin pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Birce Akalay “Başkasını sevemem” deyip paylaştı! Gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! İkilinin pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu...

İbrahim Çelikkol, 2017 yılında dünyaevine girdiği Mihre Mutlu ile geçen Mayıs ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ila adı aşk dedikodularına karıştı. İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay cephesinden net bir açıklama geldi ve aşk söylentileri yalanlandı. Çok iyi iki dost olduklarını dile getiren ikiliden Birce Akalay, sosyal medya hesabında setten bir paylaşımda bulundu. Akalay, İbrahim Çelikkol ile verdiği bir pozu Teoman'ın şarkısı "Sevdim Seni Bir Kere" eşliğinde yayınladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
07.12.2022 23:33 - Son Güncelleme: 08.12.2022 00:12
Birce Akalay “Başkasını sevemem” deyip paylaştı! Gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! İkilinin pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu...

2017 yılında sade bir törenle evlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarıyla gündem oldu. İddialar hakkında açıklamada bulunmayan ikili, geçen Mayıs ayında ise 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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Birce Akalay “Başkasını sevemem” deyip paylaştı! Gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! İkilinin pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ila adı aşk dedikodularına karıştı.

Birce Akalay “Başkasını sevemem” deyip paylaştı! Gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! İkilinin pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu...

İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

Birce Akalay “Başkasını sevemem” deyip paylaştı! Gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! İkilinin pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Denizde verdiği pozları yayınlayan Akalay, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın.

Birce Akalay “Başkasını sevemem” deyip paylaştı! Gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! İkilinin pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere... İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın"

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