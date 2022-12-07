Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Meğer hep onu izlemişiz: Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın...
Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı 1971 yapımı Keloğlan Aramızda filminde Fatma karakterini canlandıran ve güzelliğiyle hayran bırakan oyuncu, yıllar sonra merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Keloğlan Aramızda Fatma'nın son halini" aratırken karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Keloğlan'ın Fatma'sının Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Bakın yıllarca televizyon ekranlarında izlediğimiz Keloğlan'ın Fatma'sı kimmiş...
07.12.2022 23:57 - Son Güncelleme: 07.12.2022 23:57
Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan film serisi, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Keloğlan Aramızda filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu ise güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.
İnternet kullanıcıları, "Keloğlan Aramızda Fatma'nın son halini" aratırken karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Keloğlan'ın Fatma'sının Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.