Survivor Nagihan Karadere cezaevindeki Dilan Polat'a verdi veriştirdi: Bunlar iyi günleri! Cezaevinde bakın neler yaşanmış...

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Sıla Doğu'nun 'sosyete hırsız' kavgasına karışırken Dilan Polat'tın yemek yemediği ve bağışıklık sisteminin çöktüğü ileri sürüldü. Cezaevinde yaşananlar sosyal medyada gündem olurken Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte "Beter olsunlar" diyen Nagihan Karadere'nin o yorumu...