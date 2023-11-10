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Survivor Nagihan Karadere cezaevindeki Dilan Polat'a verdi veriştirdi: Bunlar iyi günleri! Cezaevinde bakın neler yaşanmış...

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Sıla Doğu'nun 'sosyete hırsız' kavgasına karışırken Dilan Polat'tın yemek yemediği ve bağışıklık sisteminin çöktüğü ileri sürüldü. Cezaevinde yaşananlar sosyal medyada gündem olurken Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte "Beter olsunlar" diyen Nagihan Karadere'nin o yorumu...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 13:39 Güncelleme 10 Kasım 2023, 13:39
Survivor Nagihan Karadere cezaevindeki Dilan Polat’a verdi veriştirdi: Bunlar iyi günleri! Cezaevinde bakın neler yaşanmış... 1

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Survivor Nagihan Karadere cezaevindeki Dilan Polat’a verdi veriştirdi: Bunlar iyi günleri! Cezaevinde bakın neler yaşanmış... 2

İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı.

Survivor Nagihan Karadere cezaevindeki Dilan Polat’a verdi veriştirdi: Bunlar iyi günleri! Cezaevinde bakın neler yaşanmış... 3

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirilmişti.

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