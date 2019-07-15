Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!
Şenol İpek ile olan evliliğini bitiren Bircan Bali, bir süredir birliktelik yaşadığı avukat Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bircan Bali, "Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek Şenol İpek ile boşanma kararını açıklamıştı.
BOŞANMA AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Bircan Bali ile eski eşi Şenol İpek'in boşanma açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile duyurmuştu. Bircan Bali, "Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek boşanma kararını açıklamıştı.