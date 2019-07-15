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Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!

Şenol İpek ile olan evliliğini bitiren Bircan Bali, bir süredir birliktelik yaşadığı avukat Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bircan Bali, "Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek Şenol İpek ile boşanma kararını açıklamıştı.

15.07.2019 16:13 - Son Güncelleme: 15.07.2019 16:13
Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!

Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.

Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift evlilik kararı aldı.

Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!

"KABUL!"

Tektaş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Bali, paylaşımına, "Kabul" notunu düştü. Çift, takipçilerinden tebrik yorumları aldı.

Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!

BOŞANMA AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bircan Bali ile eski eşi Şenol İpek'in boşanma açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile duyurmuştu. Bircan Bali, "Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek boşanma kararını açıklamıştı.

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