Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor!

Şenol İpek ile olan evliliğini bitiren Bircan Bali, bir süredir birliktelik yaşadığı avukat Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bircan Bali, "Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek Şenol İpek ile boşanma kararını açıklamıştı.

15.07.2019 16:13 - Son Güncelleme: 15.07.2019 16:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





