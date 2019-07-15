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Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali

Onların aşkı Türkiye'nin gündemine uzun süre meşgul etti... Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba'nın, Meriç Erkan ile yaşadığı aşk bir dönem o kadar popülerdi ki, pek çok kişi onların aşkının akıbeti için ekran başına kilitleniyordu. Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan'ın ekranlardaki dansları ise hala hafızalarda. Daha sonra aşk bitti ve Meriç Erkan ekranlardan elini eteğini çekti. Peki Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte Meriç Erkan'ın son hali.

15.07.2019 16:33 - Son Güncelleme: 15.07.2019 16:59
Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali

Onların aşkını kim unutabilir ki! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba ve o dönem sevgilisi olan Meriç Erkan'ın aşkı o gündemi hayli meşgul etmişti.

Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali

Öyle ki Meriç Erkan'ın yayınlarda yaptığı danslar, ekranlarda 'Ahu' diye sayıklamaları hala hafızalarda.

Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali

Aşk bitti, şöhret de bitti. Meriç Erkan daha sonra ortalardan kayboldu.

Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali

Peki şimdilerde Meriç Erkan neler yapıyor dersiniz?

Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali

İşte Meriç Erkan'ın son hali.

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