Birbirlerine tıpa tıp benziyorlar; Ünlülerin merak edilen babaları! Esra Erol, Hadise, Acun Ilıcalı, Burak Özçivit'in babası bakın kimmiş!

Ünlülerin hayatları genellikle ışıltılı kırmızı halılar, sahne performansları ve sosyal medya ile doludur. Ancak, bu ünlülerin arkasında, onları destekleyen ve hayatlarını mümkün kılan birçok kişi bulunmaktadır. Özellikle, aileleri, sıklıkla medyanın dikkatinden uzakta kalsa da, ünlülerin başarılarının arkasındaki en büyük destekçilerdir. İşte, bazı ünlülerin arka plandaki kahramanları, yani el bebek gül bebek büyüten babalar...