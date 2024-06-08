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Birbirlerine tıpa tıp benziyorlar; Ünlülerin merak edilen babaları! Esra Erol, Hadise, Acun Ilıcalı, Burak Özçivit'in babası bakın kimmiş!

Ünlülerin hayatları genellikle ışıltılı kırmızı halılar, sahne performansları ve sosyal medya ile doludur. Ancak, bu ünlülerin arkasında, onları destekleyen ve hayatlarını mümkün kılan birçok kişi bulunmaktadır. Özellikle, aileleri, sıklıkla medyanın dikkatinden uzakta kalsa da, ünlülerin başarılarının arkasındaki en büyük destekçilerdir. İşte, bazı ünlülerin arka plandaki kahramanları, yani el bebek gül bebek büyüten babalar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:32 Güncelleme 08 Haziran 2024, 15:32
Birbirlerine tıpa tıp benziyorlar; Ünlülerin merak edilen babaları! Esra Erol, Hadise, Acun Ilıcalı, Burak Özçivit’in babası bakın kimmiş! 1

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının birçok ünlü isminin ailelerini merak ederiz. Ancak, bazı ünlüler, özel hayatlarını korumak adına ailesini kameralardan ve objektiflerden uzak tutmayı tercih ederler. İşte, ünlüler ve kameralardan saklı tuttukları tanınmayan babaları...

Birbirlerine tıpa tıp benziyorlar; Ünlülerin merak edilen babaları! Esra Erol, Hadise, Acun Ilıcalı, Burak Özçivit’in babası bakın kimmiş! 2

PERİHAN SAVAŞ

Birbirlerine tıpa tıp benziyorlar; Ünlülerin merak edilen babaları! Esra Erol, Hadise, Acun Ilıcalı, Burak Özçivit’in babası bakın kimmiş! 3

PERİHAN SAVAŞ VE BABASI

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