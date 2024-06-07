3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can diyeti; 53'lük şarkıcı ödem atıcı çayla 55 kiloya jet hızında düştü! "Haftada 4 gün..."

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural, sağlıklı yaşam ve formda kalmak adına yeni bir diyet stratejisi ile gündeme geliyorlar. Sibel Can'ın üç ay içerisinde 10 kilo vererek elde ettiği incelme, hayranlarını şaşırtıyor. İşte, Sibel Can'ın yeni formunu korumasının sırrı ve detaylar...