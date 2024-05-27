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Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Ünlülerin ikizlerine bakın! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya...

Dünya, her zaman benzersizliği ve çeşitliliğiyle doludur, ancak bazen insanlar arasında olağanüstü benzerlikler de görebiliriz ki bu da "insanlar çift yaratılmıştır" deyimini doğrular niteliktedir. İşte birbirine adeta ikizmiş gibi benzeyen ünlülerin etkileyici listesi...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 11:05 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 11:06
Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Ünlülerin ikizlerine bakın! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya... 1

Hollywood'da bazı ünlüler var ki, dış görünüşleri o kadar benzer ki, onları ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. İşte birbirlerine kardeş kadar benzeyen ve hatta ikiz olsa bu kadar benzer diyeceğiniz ünlülerin etkileyici listesi...

Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Ünlülerin ikizlerine bakın! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya... 2

Christopher Walken / Scarlett Johansson

Birbirine tıpa tıp benzeyen 63 ünlü isim! Ünlülerin ikizlerine bakın! Fahriye Evcen, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya... 3

Kofi Annan / Morgan Freeman

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