RAMAZAN İMSAKİYE
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Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Biran Damla Yılmaz'ın 22 yaşında olduğunu öğrenenler şoke oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç oyuncu, doğal güzelliği ile sosyal medya gündeminde! Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

30.04.2020 19:37 - Son Güncelleme: 30.04.2020 19:37
Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyaya bomba gibi düştü!

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında verdiği cesur görüntüler ile dikkat çeken Biran Damla'nın hayatı merak konusu oldu. Genç oyuncunun yaşını ve boyunu öğrenenler ise şoke oldu! Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz'ın yaşı, boyu, kilosu ve özel hayatına dair her şey...

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Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyaya bomba gibi düştü!

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyaya bomba gibi düştü!

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

1997 yılında Gebzede Doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik'te geçmiştir. Oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu belirten Yılmaz, sektöre sektörüne 14-15 yaşlarında girmiştir.

Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyaya bomba gibi düştü!

54 kilo ve Yengeç burcu olan Biran Damla Yılmaz'ın boyu kaç cm? İşte en çok merak edilen sorunun cevabı...

Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyaya bomba gibi düştü!

FAHRİYE EVCEN - 169 CM

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