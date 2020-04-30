Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti! Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Biran Damla Yılmaz'ın 22 yaşında olduğunu öğrenenler şoke oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç oyuncu, doğal güzelliği ile sosyal medya gündeminde! Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.
ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında verdiği cesur görüntüler ile dikkat çeken Biran Damla'nın hayatı merak konusu oldu. Genç oyuncunun yaşını ve boyunu öğrenenler ise şoke oldu! Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz'ın yaşı, boyu, kilosu ve özel hayatına dair her şey...
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.