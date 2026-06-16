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Yeni sevgilisi Kani Kudu'ya eşinin önünde "abi" demişti! Asena'dan eleştirilere yanıt: "Gözyaşı üzerine mutluluk kurmadım"

Müteahhit Kani Kudu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oryantal Asena, sessizliğini bozdu. Sevgilisinin eski eşinin de yer aldığı eski reklam görüntülerinin ve Kudu'ya "abi" diye hitap ettiği videoların sosyal medyada yeniden gündem olması üzerine açıklama yapan Asena; ilişkilerinin her iki tarafın da bekar olduğu dönemde başladığını vurgulayarak, "Ben evliliği bitmiş bir kadınım, o da boşanmış bir erkek. Kimsenin mutsuzluğu üzerine mutluluk kurmadım" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

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Yeni sevgilisi Kani Kudu’ya eşinin önünde abi demişti! Asena’dan eleştirilere yanıt: Gözyaşı üzerine mutluluk kurmadım

Ünlü oryantal Asena, yeni ilişkisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Son dönemde iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Asena, özellikle sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski görüntüler nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sosyal medyayı karıştıran ’abi’ tartışması

EŞİNİN YANINDA "ABİ" HİTABI

Tartışmaların merkezinde ise yıllar önce çekilen görüntüler yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Asena'nın Kani Kudu'nun eşinin yanında Kudu'ya "abi" diye hitap etmesi dikkat çekti. İkilinin uzun yıllardır tanıştığı ve aile dostu olduğu yönündeki iddialar da gündeme gelirken, ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Kani Kudu’nun radikal değişimi gündemde

Öte yandan Kani Kudu'nun yeni ilişkisiyle birlikte imaj değişikliğine gitmesi de dikkat çekti. İş insanının kilo verdiği, saç ektirdiği ve tamamen farklı bir görünüme kavuştuğu da ortaya çıktı. Gündemdeki iddialara yanıt veren Asena, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada ilişkisinin herhangi bir evlilik devam ederken başlamadığının altını çizdi.

Aşkın detaylarını ilk kez anlattı
"BOŞANMIŞ BİR ERKEKTİR"
Video Oynatma İkonu Asena'nın sevgilisi Kani Kudu'ya "Abi" dediği anlar gündem oldu

Ünlü isim açıklamasında, "Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım. İlişkimiz, her iki tarafın da bekar olduğu bir dönemde başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Asena’dan ’abi’ hitabına açıklama

"SAYGI GEREĞİ 'ABLA' VE 'ABİ' DİYE HİTAP EDEN BİRİYİM"

Sosyal medyada gündem olan "abi" hitabına da açıklık getiren Asena, bunun tamamen saygı amaçlı kullanılan bir ifade olduğunu belirterek, "Ben kendimden yaşça büyük insanlara her zaman saygı gereği 'abla' ve 'abi' diye hitap eden biriyim. Ayrıca aynı kültürden ve aynı coğrafyadan gelen insanların sıcak bir iletişim kurması son derece doğaldır" dedi.

İddialara sert yanıt: Özel bir ilişki yok

Hakkında ortaya atılan bazı iddialara da değinen Asena, adı geçen kişilerle yakın bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek, "Adı geçen hanımefendiyi yalnızca birkaç kez gördüm. Aramızda ne yakın bir dostluk ne de iddia edildiği gibi özel bir ilişki olmuştur" ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftin bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.

Asena ve Hasan Dere’nin dostane boşanması

NE OLMUŞTU?

Ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda tek celsede sona ermişti. Boşanmanın ardından eski eşler ortak bir açıklama yayımlayarak, "Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostlukla sonlandırdık. Hala birbirimizi seviyoruz; dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni aşk yeni yaşam

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Boşanmanın ardından sahnelere geri dönen Asena, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü ismin, Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sevgilisinin çiftliğine yerleştiği iddia edilen Asena'nın doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladığı öğrenildi.

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Meryem Yurt
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