Yeni sevgilisi Kani Kudu'ya eşinin önünde "abi" demişti! Asena'dan eleştirilere yanıt: "Gözyaşı üzerine mutluluk kurmadım"

"SAYGI GEREĞİ 'ABLA' VE 'ABİ' DİYE HİTAP EDEN BİRİYİM"

Sosyal medyada gündem olan "abi" hitabına da açıklık getiren Asena, bunun tamamen saygı amaçlı kullanılan bir ifade olduğunu belirterek, "Ben kendimden yaşça büyük insanlara her zaman saygı gereği 'abla' ve 'abi' diye hitap eden biriyim. Ayrıca aynı kültürden ve aynı coğrafyadan gelen insanların sıcak bir iletişim kurması son derece doğaldır" dedi.