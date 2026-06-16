Yeni sevgilisi Kani Kudu'ya eşinin önünde "abi" demişti! Asena'dan eleştirilere yanıt: "Gözyaşı üzerine mutluluk kurmadım"
Müteahhit Kani Kudu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oryantal Asena, sessizliğini bozdu. Sevgilisinin eski eşinin de yer aldığı eski reklam görüntülerinin ve Kudu'ya "abi" diye hitap ettiği videoların sosyal medyada yeniden gündem olması üzerine açıklama yapan Asena; ilişkilerinin her iki tarafın da bekar olduğu dönemde başladığını vurgulayarak, "Ben evliliği bitmiş bir kadınım, o da boşanmış bir erkek. Kimsenin mutsuzluğu üzerine mutluluk kurmadım" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.
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