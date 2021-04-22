Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Kemal'i Ahmet Kural'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Ahmet Kural'ın sevgilisi meğer...

Ahmet Kural uzun bir aradan sonra Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara döndü... 38 yaşındaki oyuncu Ahmet Kural son olarak rol aldığı Kardeş Payı adlı diziden sonra televizyon ekranlarında görünmemiş, sinema projelerine ağırlık vermişti. Özel hayatında çalkantılı bir dönem geçiren Ahmet Kural şimdiler de hem dizisiyle ekranlarda hem de yaşadığı aşkla sosyal medyada boy gösteriyor. Ahmet Kural hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri de sevgilisi oldu. Ahmet Kural'ın sevgilisi adeta bir fenomen. İşte başta Ahmet Kural'ın sevgilisi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

22.04.2021 11:15 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





