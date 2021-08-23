Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın değişimi ‘Ne oldu sana’ dedirtti! Estetik iddiaları ayyuka çıktı son haline bakın
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın değişimi 'Ne oldu sana' dedirtti! Gençlik dizisi Kavak Yelleri ile adını duyuran Pelin Karahan, son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs'la izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğun yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çeken Karahan, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun son paylaşımlarına beğeni yağarken yüzündeki sima değişimi ve gerginlik gözden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Karahan'a 'Ne oldu sana' sorusunu yöneltirken estetik iddiası ortaya atıldı. İşte Pelin Karahan'ın son hali...
23.08.2021 20:34
- Son Güncelleme: 23.08.2021 20:34
Pelin Karahan, Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile izleyici karşısına çıkan Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2014 tarihinde Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Pelin Karahan, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.