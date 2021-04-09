Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 4 ay sonra muradına eriyor! İşte sosyetenin merakla beklediği düğünün detayları...

sosyetenin merakla beklediği düğünün detayları belli oldu. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 4 ay sonra muradına eriyor! 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için ilk adımı geçtiğimiz aralık ayında atan ve nişanlanan sosyetik çiftin düğün tarihi ortaya çıktı. Hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde yürüten çift, covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemiyor. İşte Nazlı Kayı-Hacı Sabancı düğününün detayları...

09.04.2021 09:26 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





