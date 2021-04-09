Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 4 ay sonra muradına eriyor! İşte sosyetenin merakla beklediği düğünün detayları...
sosyetenin merakla beklediği düğünün detayları belli oldu. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 4 ay sonra muradına eriyor! 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için ilk adımı geçtiğimiz aralık ayında atan ve nişanlanan sosyetik çiftin düğün tarihi ortaya çıktı. Hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde yürüten çift, covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemiyor. İşte Nazlı Kayı-Hacı Sabancı düğününün detayları...
09.04.2021 09:26
- Son Güncelleme: 09.04.2021 09:59
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 4 ay sonra muradına eriyor! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, evlenme kararı aldıkları haberiyle magazin gündemine gelmişti. Evde baş başa oturdukları sırada Sabancı'dan evlilik teklifi alan Nazlı Kayı, 'Evet' cevabını vermişti.
Hürriyet'in haberine göre; geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu. Çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos'ta nikâh masasına oturacak.Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.
Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift, Arzu-Ömer Sabancı'nın Kanlıca'daki muhteşem yalısında birbirlerine "evet" diyecek.
Üç yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık'ta Bursa'da Nazlı Kayı'nın ailesinin evinde nişanlanmıştı. Türk örf ve adetlerine göre kız evinde nişan yapan çift, erkek evinde de evlenecek.
Tarih son dakika değişse bile, ağustos sonuna kadar evlenmek isteyen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, sonrasında balayı tatiline gitmeyi planlıyor.