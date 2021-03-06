Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Sevgilisini öptüğü kare olay yaratan Esra...

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncuları arasında yer alıyordu Esra Dermancıoğlu... Dizideki Behice karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde meslektaşı Murat Balcı'yla olan samimi fotoğrafı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu fotoğrafın ardından da Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Ancak olanlar bundan sonra oldu. İşte detaylar...

06.03.2021 16:27 - Son Güncelleme: 06.03.2021 16:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





