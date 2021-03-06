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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Sevgilisini öptüğü kare olay yaratan Esra...

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncuları arasında yer alıyordu Esra Dermancıoğlu... Dizideki Behice karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde meslektaşı Murat Balcı'yla olan samimi fotoğrafı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu fotoğrafın ardından da Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Ancak olanlar bundan sonra oldu. İşte detaylar...

06.03.2021 16:27 - Son Güncelleme: 06.03.2021 16:34
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Sevgilisini öptüğü kare olay yaratan Esra...

Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Sevgilisini öptüğü kare olay yaratan Esra...

Esra Dermancıoğlu'nun, final yapan 'Sol Yanım' dizisinde rol alan meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Sevgilisini öptüğü kare olay yaratan Esra...

SAMİMİ POZUNU PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kaldırdı. Oyuncunun koyduğu fotoğrafta da Dermancıoğlu'nun yeni sevgilisini öptüğü görüldü.

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Sevgilisini öptüğü kare olay yaratan Esra...

YORUMLARA SERT TEPKİ

Haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir televizyon programında yapılan yorumlar Esra Dermancıoğlu'nu kızdırdı. Tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dile getiren ünlü oyuncu, bu sözlerle adeta isyan etti:

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Sevgilisini öptüğü kare olay yaratan Esra...

"KİM KİMİN TARZI OLMAK İSTEDİ?"
Ünlü oyuncu, söz konusu haberlere ve hakkında yorumlara tepkisini, Instagram hesabından "Tarzzz" notuyla birlikte paylaştığı video ile dile getirdi.

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