Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sı özverili, Hakan'ı ise çok uyumlu... İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek pozlarıyla ortalığı yıktı geçti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı özverili, Hakan'ı ise çok uyumlu... İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek pozlarıyla ortalığı yıktı geçti, herkes Çukurova'nın en gözde çiftini konuşuyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Dergi çekimi için kamera karşısına geçen oyuncuların fotoğrafları hayranlarından tam not aldı ve büyük beğeni topladı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı özverili, Hakan'ı ise çok uyumlu... İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek pozlarıyla ortalığı yıktı geçti...
Atv ekranında dört sezondur ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova maceralarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncular başarılarının karşılık bulmasından dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.
Hilal Altınbilek, "Bir Zamanlar Çukurova dördüncü sezonunda ve benim için de uzun bir yolculuk. Bu kadar uzun süren bir dizide hikâye de karakterler de gelişiyor, dönüşüyor. Tıpkı hayat gibi. Olaylar sizi hiç̧ ummadığınız yerlere sürüklüyor. Benim için de bu değişimi, dönüşümü oynamak çok keyifli.
" İlk bolümdeki Züleyha'ya bakıyorum ve "Ne kadar büyüdün, ne kadar olgunlaştın" diyorum. Hayat Züleyha'yı hiç̧ ummadığı ama olması gereken güçlü̈ ve ne istediğini bilen bir kadına dönüştürdü." derken İbrahim Çelikkol, "Ben çok çabuk adapte oldum, ekibin uyumu ve enerjisi set ortamını çok rahat ve huzurlu hale getiriyor. Herkes büyük bir özveriyle çalışıyor, ortaya da kaliteli, güzel bölümler çıkıyor. İzleyicilerimizin bizimle birlikte olması, mutlu olması ve reytinglerden aldığımız sonuçlar tüm yoruculuğuna rağmen işin en keyif verici kısmı" şeklinde diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
HİLAL ÖZVERİLİ BİR PARTNER, İBRAHİM ÇOK UYUMLU…
Çukurova'nın neden özel olduğu ve birlikte oynamanın nasıl olduğu sorusuna İbrahim Çelikkol, "Hilal çalışması çok rahat, çok içten ve özverili bir partner. Eğlenceli, dinamik ve iyi bir arkadaş̧, çok şanslıyım. Hikâyenin akışı, güçlü kurgusu ve her yönüyle bu toprakların kültürünü yansıtıyor olmasını sevdim diyebilirim.