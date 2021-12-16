Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı özverili, Hakan'ı ise çok uyumlu... İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek pozlarıyla ortalığı yıktı geçti...

" İlk bolümdeki Züleyha'ya bakıyorum ve "Ne kadar büyüdün, ne kadar olgunlaştın" diyorum. Hayat Züleyha'yı hiç̧ ummadığı ama olması gereken güçlü̈ ve ne istediğini bilen bir kadına dönüştürdü." derken İbrahim Çelikkol, "Ben çok çabuk adapte oldum, ekibin uyumu ve enerjisi set ortamını çok rahat ve huzurlu hale getiriyor. Herkes büyük bir özveriyle çalışıyor, ortaya da kaliteli, güzel bölümler çıkıyor. İzleyicilerimizin bizimle birlikte olması, mutlu olması ve reytinglerden aldığımız sonuçlar tüm yoruculuğuna rağmen işin en keyif verici kısmı" şeklinde diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.