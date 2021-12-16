Yaprak Dökümü dizisinin aynı adama aşık olan kardeşleriydiler... Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır meğer yıllardır küsmüş! İşte nedeni
Yaprak Dökümü dizisinin aynı adama aşık olan kardeşleriydiler... Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küslüğü gündeme bomba gibi düştü! Yaprak Dökümü'nün Necla'sı Fahriye Evcen ile Leyla'sı Gökçe Bahadır küs oldukları yönünde bir iddia ortaya atıldı. Bir dönemin unutulmaz dizisinde aynı adama aşık olan abla - kardeşi canlandıran iki ünlü ismin uzun zamandır görüşmediği öne sürüldü. Peki, Gökçe Bahadır - Fahriye Evcen küslüğünün nedeni ne? İşte detaylar ve sizler için derlediğimiz Yaprak Dökümü dizisi oyuncularının değişimleri...
Şu sıralar Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle hayranlarının karşısına çıkarken Fahriye Evcen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteriyor.
Yaprak Dökümü dizisinin Necla'sı Fahriye Evcen ile Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Unutulmaz dizide abla kardeşi canlandıran iki ünlü ismin uzun zamandır görüşmediği öne sürüldü.
ARALARINA SOĞUKLUK MU GİRDİ?
Sosyal medyada sıkça kıyaslanan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmediklerini iddia etti. İddiaya göre; "Hayata bakışları, karakterleri, hedefleri ve dost çevreleri farklı olan Bahadır ve Evcen, frekansları tutmadığı için selamı sabahı kesmiş. Anlayacağınız iki ünlü yıldızın arasına soğukluk girmiş."
FAHRİYE EVCEN VE GÖKÇE BAHADIR REKABETİ
Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, 15 senedir birbiriyle rekabet halinde. Rol aldığı projelerin çeşitliliği ve başarılı olması yönünden Bahadır, Evcen'den bir adım önde. Evcen ise Bahadır'a sosyal medyada fark atmış durumda. Evcen'in 12 milyon, Bahadır'ın ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.