Yaprak Dökümü dizisinin aynı adama aşık olan kardeşleriydiler... Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır meğer yıllardır küsmüş! İşte nedeni...

ARALARINA SOĞUKLUK MU GİRDİ?

Sosyal medyada sıkça kıyaslanan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmediklerini iddia etti. İddiaya göre; "Hayata bakışları, karakterleri, hedefleri ve dost çevreleri farklı olan Bahadır ve Evcen, frekansları tutmadığı için selamı sabahı kesmiş. Anlayacağınız iki ünlü yıldızın arasına soğukluk girmiş."