Yasemin Allen da çıkarıp poz verdi sosyal medya yıkıldı! Modaya uyan sarışın oyuncu Yasemin'in güzelliği dillere destan...
Yasemin Allen da çıkarıp poz verdi sosyal medya yıkıldı! Modaya uyan sarışın oyuncu Yasemin'in güzelliği dillere destan... Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dilan Çiçek Deniz, Hande Doğandemir ve Hailey Baldwin Bieber gibi ünlü isimlere Yasemin Allen da eklendi. Verdiği pozla dikkat çeken Yasemin Kay Allen kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
16.12.2021 14:12
- Son Güncelleme: 16.12.2021 14:18
Yasemin Allen da çıkarıp poz verdi sosyal medya yıkıldı! Modaya uyan sarışın oyuncu Yasemin'in güzelliği dillere destan...
32 yaşındaki oyuncu Yasemin Allen, bir döneme damgasını vuran dil çıkararak poz verme akımına geç de olsa katıldı.