Yasemin Allen da çıkarıp poz verdi sosyal medya yıkıldı! Modaya uyan sarışın oyuncu Yasemin’in güzelliği dillere destan...

Beş kare paylaşan oyuncu, birinde dilini çıkardı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Allen, "Çenemdeki ruj" diye yazdı. Allen'e takipçileri güzelliği nedeniyle övgüler yağdırdı. 'En azn annesi kadar güzel' yorumları yapılan Yasemin bakın hangi ünlü oyuncunun kızı...