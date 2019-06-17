Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Bu kız bi afet!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla magazin gündemine oturdu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, başarılı performansıyla izleyiciyi kendisine hayran bırakan Hilal Altınbilek'i görenler adeta büyülendi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile diğer ünlü isimlerin paylaştığı tatil fotoğrafları!