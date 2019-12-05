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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarını domine etmeye devam ediyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat
Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin gibi isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde de zirvede. Öte yandan dizi oyuncularının da şöhretini katladı. Bunlardan biri de Hilal Altınbilek. Güzeller güzeli oyuncunun hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Tabi ki en çok özel hayatı. Hilal Altınbilek'in sevgilisi kim sorusunun yanıtı arayanların karşısına Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi çıkıyor. Ve bu isim görenleri hayrete düşürüyor. Bakın Hilal Altınbilek'in kendisinden de ünlü eski sevgilisi kim? İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

05.12.2019 17:52 - Son Güncelleme: 05.12.2019 17:56
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kim! Çok şaşıracaksınız

UĞUR GÜNEŞ-SELEN SEYVEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş bir dönem Selen Seyven ile birlikteydi. Selen Seyven şu sıralar Avlu dizisinde rol alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kim! Çok şaşıracaksınız

İZDİVAÇ PROGRAMINDAN SEVGİLİ

Uğur Güneş'in bir diğer sevgilisi ise bir izdivaç programına katılan Cansu Gündüz idi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kim! Çok şaşıracaksınız
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kim! Çok şaşıracaksınız

MURAT ÜNALMIŞ-BİRCE AKALAY

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kim! Çok şaşıracaksınız
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