Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kim! Çok şaşıracaksınız
Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarını domine etmeye devam ediyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat
Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin gibi isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde de zirvede. Öte yandan dizi oyuncularının da şöhretini katladı. Bunlardan biri de Hilal Altınbilek. Güzeller güzeli oyuncunun hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Tabi ki en çok özel hayatı. Hilal Altınbilek'in sevgilisi kim sorusunun yanıtı arayanların karşısına Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi çıkıyor. Ve bu isim görenleri hayrete düşürüyor. Bakın Hilal Altınbilek'in kendisinden de ünlü eski sevgilisi kim? İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
05.12.2019 17:52
- Son Güncelleme: 05.12.2019 17:56
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