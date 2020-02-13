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Bir döneme damga vurmuşlardı! Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızlarının değişimi şoke etti

Bir döneme damga vurmuşlardı. Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızlarının değişimi şoke etti. Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sonnur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, uzun bir sürenin ardından görüntülendi. Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinde Fırıncı Nusret'in kızı Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. İşte o şaşırtan değişim...

13.02.2020 02:28 - Son Güncelleme:
Bir döneme damga vurmuşlardı! Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızlarının değişimi şoke etti

Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Fırıncı Nusret'in kızı olan ve 'Bedava yaptık koş koş koş' cümlesini akıllara kazıyan Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.

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Bir döneme damga vurmuşlardı! Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızlarının değişimi şoke etti

Başta Ekmek Teknesi dizisinin yıldızları olmak üzere birçok merak edilen isimlerin değişimleri görenleri şaşırtıyor.

Bir döneme damga vurmuşlardı! Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızlarının değişimi şoke etti

Baykut Badem - (Süha)

Bir döneme damga vurmuşlardı! Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızlarının değişimi şoke etti

Eray Demirkol - (Naim)

Bir döneme damga vurmuşlardı! Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızlarının değişimi şoke etti

Cem Kılıç - (Korkut)

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