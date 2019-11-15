Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ının herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! O isim bakın kimmiş
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Uğur Güneş'in sevgilisi merak konusuydu. Bir dönem dizideki büyük aşkı Hilal Altınbilek ile sevgili olduğu iddia edilen Uğur Güneş'in herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz'a rest çeken Züleyha, hastaneye bir çocuk bölümü hediye edilmesi fikri ile Yamanların itibarını geri kazandırmayı başardı. Üstelik Müjgan'ın çalıştığı hastanenin bir bölümüne kendi adını vermiş oldu! Dizide Yılmaz ile Züleyha'nın kavuşamama hikayesi gerçek hayatta izleyicinin ikiliyi birbirine yakıştırmasına neden olmuştu ancak gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı çünkü Uğur Güneş'in Reyhan Cansu ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı Onur Akay'ın iddiasına göre Uğur Güneş, Reyhan Cansu ile aşk yaşıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in sevgilisinin Reyhan Cansu olduğu iddia edildi. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canladırdığı Yılmaz karateriyle, kısa sürede şöhreti yakalayan Uğur Güneş'in adı daha önce rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk iddialarına karışmıştı. Ancak durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Şarkıcı Onur Akay'ın iddiasına göre Uğur Güneş, Reyhan Cansu ile aşk yaşıyor.
Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ki bölümünde yine heyecan doruktaydı! Önce Yamanlar sünnet düğününde misafirler zehirlenince, tüm Adana'ya rezil oldu! Zehirlenenleri hastane taşıyan Demir ve Züleyha, ardından el ele bu krizden çıkmanın yolunu buldular. Yılmaz'a rest çeken Züleyha, hastaneye bir çocuk bölümü hediye edilmesi fikri ile Yamanların itibarını geri kazandırmayı başardı! Üstelik Müjgan'ın çalıştığı hastanenin bir bölümüne kendi adını vermiş oldu!
ALKIŞLAR DEMİR YAMAN'A!
Demir Yaman, yayınlanan son bölümlerde Züleyha'ya karşı davranışlarının yanı sıra, annesi ile barışması ve elini öpmesi ile de alkış topladı. Ama en büyük alkışı, dizinin geçtiği dönem için bir devrim niteliğindeki kararı ile aldı! Demir Yaman, çiftliğin kahyalığına bir kadını getirdi! Saniye'nin "Hanım Kahya" olduğunu, tüm marabaları toplayarak bizzat ilan etti!
FEKELİ VE HÜNKAR ÇOCUKLARINI BARIŞ İÇİN BULUŞTURDU!
Fekeli önce Hünkar'ı sonra Müjgan'ı iki ailenin yan yana gelip sulh ilan etmesi için buluşmaya ikna etti. İki ailenin de doğacak çocukları için geçmişe sünger çekmeleri gerektiğini söyledi. Ancak temkinli ve sakin başlayan gece, Demir ve Yılmaz'ın geçmiş hesapları ortaya dökmesi ile yine kavgayla sona erdi! Çukurova'da yeniden esmeye başlayan sıcak savaş, bakalım haftaya ne getirecek! Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe 20.00'de Atv'de.
Çukurova'da oynayan Uğur Güneş'in sevgilisinin kim olduğu merak ediliyordu. Onur Akay o ismi açıkladı. Akay; Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, "Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy'de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş'in, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle, çok şaşırdım" diyerek açıkladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in sevgilisi...