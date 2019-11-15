Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ının herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! O isim bakın kimmiş

Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ki bölümünde yine heyecan doruktaydı! Önce Yamanlar sünnet düğününde misafirler zehirlenince, tüm Adana'ya rezil oldu! Zehirlenenleri hastane taşıyan Demir ve Züleyha, ardından el ele bu krizden çıkmanın yolunu buldular. Yılmaz'a rest çeken Züleyha, hastaneye bir çocuk bölümü hediye edilmesi fikri ile Yamanların itibarını geri kazandırmayı başardı! Üstelik Müjgan'ın çalıştığı hastanenin bir bölümüne kendi adını vermiş oldu!