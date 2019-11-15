Ceylan'ı görenler şoke oldu! Türkücü Ceylan yeni imajıyla bakın kime benzetildi!

Türkücü Ceylan yeni imajıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 45 yaşındaki Ceylan, 'Cennetim Ol' için objektif karşısına geçti. Saçlarını kısacık kestiren Ceylan, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Beğeni toplayan kareler için Ceylan'ın hayranları, "Modern Ceylan" yorumları yaptı. Ceylan'ın en son görüntüsü Miley Cyrus'a benzetilmişti. Yeni haliyle Selena Gomez'e de benzetilen şarkıcı "Her sabah kalkıyorum, başka biri olmuşum. Bu bir rekor, tarihe geçeceğim" şeklinde konuşmuştu. Ceylan, Selena Gomez'den sonra bu kez de Kardashian ve Jenner kardeşlerin anneleri Kris Jenner'a benzetildi.