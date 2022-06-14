Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'ten bomba görüntü! Bir ayağı artık Bollywood'da: "Züleyha gitti Tanya Sing geldi"
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş Bollywood yıldızı oldu, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. 'Bir Zamanlar Çukurova',' Kanunsuz Topraklar', 'İsimsizler' ve 'Diriliş: Ertuğrul' gibi ünlü birçok dizide rol alan Uğur Güneş, Hintli yıldız Tanya Singh'in radarına girdi. 'Kanunsuz Topraklar', 'İsimsizler' ve 'Diriliş: Ertuğrul' gibi ünlü birçok dizide rol alan Uğur Güneş, Hintli yıldız Tanya Singh'in radarına girdi. Hintli yıldız Tanya Singh ile bir araya gelen ünlü Uğur Güneş'i görenler, "Züleyha gitti Tanya Sing geldi" yorumları yaptı. Uğur Güneş Bir Zamanlar Çukurova'da Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha karakterine olan aşkıyla hafızalarda yer etti.
14.06.2022 12:42 - Son Güncelleme: 14.06.2022 12:42
"ZÜLEYHA GİTTİ TANYA SİNG GELDİ"
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'ten bomba görüntü! Bir ayağı artık Bollywood'da...
"Kanunsuz Topraklar", "Bir Zamanlar Çukurova", "İsimsizler" ve "Diriliş: Ertuğrul" gibi birbirinden başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Uğur Güneş'in ünü ülke sınırlarını aştı. Hintli yıldız Tanya Singh ile bir araya gelen ünlü oyuncunun yeni hamlesi büyük heyecan uyandırdı.
Yeni şarkısı "Woh Beete Din" klip çekimi için soluğu İstanbul'da alan Hindistan'ın sevilen ismi Tanya Singh, partner olarak ise önceki aylarda Dubai'de gerçekleşen The Murex d'Or Ödül Töreni'nde "uluslararası en iyi oyuncu" seçilen Uğur Güneş'i tercih etti.