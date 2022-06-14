Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'ten bomba görüntü! Bir ayağı artık Bollywood'da: "Züleyha gitti Tanya Sing geldi"

"Kanunsuz Topraklar", "Bir Zamanlar Çukurova", "İsimsizler" ve "Diriliş: Ertuğrul" gibi birbirinden başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Uğur Güneş'in ünü ülke sınırlarını aştı. Hintli yıldız Tanya Singh ile bir araya gelen ünlü oyuncunun yeni hamlesi büyük heyecan uyandırdı.