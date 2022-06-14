Survivor Aleyna Kalaycıoğlu 'çok hastaydım' dedi süper mini şortuyla şaşı etti! Survivor'da cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Aleyna...
Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada adeta fenomen olan güzel isim, bu kez şortlu pozuyla gündemde.
14.06.2022 13:11 - Son Güncelleme: 14.06.2022 13:11
Herkes tarafından tanınan ve bilinen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliği ve fiziğiyle herkesi mest etmeye devam ediyor.