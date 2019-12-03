Yeşilçam'ın efsanesi Lale Belkıs'ın son hali şaşırttı! 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'



Film ve oyunculuk tekliflerine ne kadar 'hayır' dese de tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti.

Bir süre İpek Film Stüdyosu'nda dublaj yaptı. Sophia Loren, Ava Gardner, Cahide Sonku'yu seslendirdi. Sinemaya 1966'da " Ölüm Tarlası " filmiyle geçti. " Bitmeyen Korku ", "Harun Reşit'in Gözdesi", "Feride", "Bir Demet Menekşe" gibi filmlerde oynadı. 1966'da 'Ölüm Tarlası' filminde oynayacak arkadaşı Kamuran Yüce'nin peşine takılır ve kumaş almak için gittiği Kilis'te ilk filminde oynadı Lale Belkıs. Kilis'te geçen bir kaçakçılık hikâyesini anlatan ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmin senaristi Yaşar Kemal ondan çok etkilendi ve " Ölüm Tarlası " filminde Falcı Emine rolünü oynaması için ısrar etti. Aynı yıl, 'Bitmeyen Korku' ve "Fatih'in Fedaisi" filmlerinde oynadı.