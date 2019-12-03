Yeşilçam'ın efsanesi Lale Belkıs'ın son hali şaşırttı! 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'
Yeşilçam'ın efsanesi olan Lale Belkıs onu kötü kadın olarak tanıyoruz. Fakat o aslında bir model. Lale Belkıs, oyunculuk yapmak istemese de ısrarlara dayanamamış. Daha sonra sinemadan elini eteğini çekmiştir. Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. 1984 tarihli Atıf Yılmaz klasiği 'Dağınık Yatak' o dönemde rol aldığı filmlerin en önemlisiydi. Müziğe 1967 yılında başladı. Nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı. "Playboy"un da aralarında bulunduğu İstanbul'un en seçkin gece kulüplerinde sahneye çıktı. İngilizce ve Fransızca şarkılar söyledi.
LALE BELKIS KİMDİR?
Yeşilçam'da oynadığı kötü kadın karakteri ile tanınan Lale Belkıs, katıldığı magazin programı ile gündeme geldi. Magazinseverler Lale Belkıs'ın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Lale Belkıs kimdir, kaç yaşında? Yeşilçam'ın ünlü ismi Lale Belkıs nereli? İşte Lale Belkıs hakkında merak edilenler...
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Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Asıl adı Belkıs Durmaz'dır. Belkıs, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünden mezun olmuştur.
Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen defilede mankenlik yapması istendi. Defilede giydiği bu kıyafetler iki aylık bir geziyle dünyanın pek çok ülkesinde sergilendi ve Belkıs'ın da bu kıyafetleri tanıtması istendi. 1954'te kardeşlerinin de yardımıyla babasından gizli olarak bu gemi yolculuğuna çıktı, adını da değiştirdi.
Film ve oyunculuk tekliflerine ne kadar 'hayır' dese de tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti.
Bir süre İpek Film Stüdyosu'nda dublaj yaptı. Sophia Loren, Ava Gardner, Cahide Sonku'yu seslendirdi. Sinemaya 1966'da " Ölüm Tarlası " filmiyle geçti. " Bitmeyen Korku ", "Harun Reşit'in Gözdesi", "Feride", "Bir Demet Menekşe" gibi filmlerde oynadı. 1966'da 'Ölüm Tarlası' filminde oynayacak arkadaşı Kamuran Yüce'nin peşine takılır ve kumaş almak için gittiği Kilis'te ilk filminde oynadı Lale Belkıs. Kilis'te geçen bir kaçakçılık hikâyesini anlatan ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmin senaristi Yaşar Kemal ondan çok etkilendi ve " Ölüm Tarlası " filminde Falcı Emine rolünü oynaması için ısrar etti. Aynı yıl, 'Bitmeyen Korku' ve "Fatih'in Fedaisi" filmlerinde oynadı.
Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından biriydi Lale Belkıs. Canlandırdığı fettan kadınlar ile ünlü olmuş ve deyimi yerindeyse bu karakter üzerine yapıştı kaldı, böyle sevildi. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.