Ata Demirer ayakta bile duramadı arkadaşları güç bela tutmaya çalıştı! 50 kilo verip son haliyle şoke eden Ata Demirer...
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in son hali, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 50 kilo veren Ata Demirer, zayıflama sürecinin ardından verdiği pozlarla herkesin ağzını açık bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan Ata Demirer bu kez herkesi şoke etti. Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla yaklaşık sekiz saat oturdu. Mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Demirer, aracına binerken de zorlandı.
26.03.2022 12:10 - Son Güncelleme: 26.03.2022 12:10
Cihangir'de yemek eşliğinde sohbet ettiği mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Ata Demirer, aracına binerken zorluk yaşadı.
Demirer, "Şimdiki nesil çok şanslı; Tarkan var, bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani. Ceylan'dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı. Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. 'Gülşen gibi sahneye çıkayım' desem, ona da henüz Türkiye hazır değil" demişti.