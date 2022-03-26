Ata Demirer ayakta bile duramadı arkadaşları güç bela tutmaya çalıştı! 50 kilo verip son haliyle şoke eden Ata Demirer...

Demirer, "Şimdiki nesil çok şanslı; Tarkan var, bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani. Ceylan'dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı. Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. 'Gülşen gibi sahneye çıkayım' desem, ona da henüz Türkiye hazır değil" demişti.