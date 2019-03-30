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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek gerçekte bambaşka biriymiş!

Işıltılı sahne kostümler, göz kamaştıran makyajlar. Magazinin ünlü kadınlarını hep makyajlı ve bakımlı halleri ile görmeye alışkınız. Ancak gelin görün ki, makyajsız halleri ile yolda karşımıza çıksalar görüp tanımayız bile... Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, makyajsız yakalandı. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.

30.03.2019 16:01 - Son Güncelleme: 30.03.2019 16:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek gerçekte bambaşka biriymiş!

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

Bir Zamanlar Çukruova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek makyajsız haliyle görüntülendi. Genç yıldızın makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek gerçekte bambaşka biriymiş!

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Hadise

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek gerçekte bambaşka biriymiş!
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek gerçekte bambaşka biriymiş!

Bensu Soral

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek gerçekte bambaşka biriymiş!
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