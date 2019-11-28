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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!

Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi olarak ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova kadrosunda yer alan oyuncular ise dizi takipçilerinin büyük beğenisini topluyor. Bu isimlerden bir tanesi de Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci oldu. Selin Yeninci, özel hayatındaki farklı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Rekortmen dizinin başarılı oyuncusu Yeninci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, herkesi hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları...

28.11.2019 07:38 - Son Güncelleme: 28.11.2019 08:00
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!

Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşamış daha sonra ise Toz Ruhu filminde rol almıştır.

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