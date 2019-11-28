Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!
Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi olarak ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova kadrosunda yer alan oyuncular ise dizi takipçilerinin büyük beğenisini topluyor. Bu isimlerden bir tanesi de Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci oldu. Selin Yeninci, özel hayatındaki farklı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Rekortmen dizinin başarılı oyuncusu Yeninci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, herkesi hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları...
28.11.2019 07:38
- Son Güncelleme: 28.11.2019 08:00
Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.
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