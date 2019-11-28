Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, dizide sergilediği performans ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si, usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

28.11.2019 05:09 - Son Güncelleme: 28.11.2019 05:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





