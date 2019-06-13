Gizem Karaca günler öncesinden yardım istemişti! Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu ve...

"BİTANECİK KIZIM MELEK OLDU"

"Benim bitanecik kızım Melek oldu. Sokağımızın başında araba ezmiş. Hayatımda kimseye beddua okumadım ama bu daracık sokağa hızla girip kedimi ezdiğini görüp bile bile kaçtıysa eğer Allah inşallah onun belasını verir. Eğer bunu görüyorsan, okuyorsan sen inşallah rahat uyku uyuyamazsın!"