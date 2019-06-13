Gizem Karaca günler öncesinden yardım istemişti! Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu ve...
Gizem Karaca geçtiğimiz günlerde üzerine titrediği kedisi Kaju'nun kayıp olduğunu duyurmuş ve bulunması için yardım istemişti. Güzel oyuncu bugün oturduğu evin sokağının başında ölü olarak bulduğu kedisinin araba tarafından ezildiğini söyleyerek duygularını dile getirdi. Karaca'nın verdiği acı haber, hayranlarını da bir hayli üzdü.
Geride bıraktığımız gün üzerine titrediği kedisi Kaju'nun kayıp olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve takipçilerinden yardım isteyen oyuncu Gizem Karaca, bir yandan gelişmelerle ilgili olarak takipçilerini bilgilendirirken bir yandan da yaşadığı kayıpla ilgili kendisine son derece yakışıksız paylaşım yapan takipçilerini uyardı.
"BİTANECİK KIZIM MELEK OLDU"
"Benim bitanecik kızım Melek oldu. Sokağımızın başında araba ezmiş. Hayatımda kimseye beddua okumadım ama bu daracık sokağa hızla girip kedimi ezdiğini görüp bile bile kaçtıysa eğer Allah inşallah onun belasını verir. Eğer bunu görüyorsan, okuyorsan sen inşallah rahat uyku uyuyamazsın!"