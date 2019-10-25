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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları gündem yarattı! Adeta farklı biri

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadrosunda yer alan oyuncular ise büyük beğeni topluyor. Bunlardan birtanesi ise Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci oldu. Özel hayatında farklı tarzıyla dikkat çekti. Rekort dizinin dikkat çeken isimlerinden olmayı başaran Yeninci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, herkesi hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

25.10.2019 11:50 - Son Güncelleme: 27.10.2019 16:12
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları gündem yarattı! Adeta faklı biri

Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları gündem yarattı! Adeta faklı biri

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları gündem yarattı! Adeta faklı biri

Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları gündem yarattı! Adeta faklı biri

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları gündem yarattı! Adeta faklı biri

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşamış daha sonra ise Toz Ruhu filminde rol almıştır.

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