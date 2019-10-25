Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları gündem yarattı! Adeta farklı biri

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadrosunda yer alan oyuncular ise büyük beğeni topluyor. Bunlardan birtanesi ise Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci oldu. Özel hayatında farklı tarzıyla dikkat çekti. Rekort dizinin dikkat çeken isimlerinden olmayı başaran Yeninci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, herkesi hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

25.10.2019 11:50 - Son Güncelleme: 27.10.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





