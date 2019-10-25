Yeşilçam'ın iki yıldız ismi Cüneyt Arkın ile Gönül Yazar yeniden bir arada! Görenler şoke oldu

Yeşilçam'ın efsaneleri Cüneyt Arkın ile Gönül Yazar, yeni bir proje için bir araya geldi. Daha önce 7 kez evlenen Gönül Yazar, Rüzgar Mağden'le aşk yaşamaya başlamıştı. Ağustos ayında verdiği bir konserde aşk bombasını patlatmış, kalbinin boş olmadığını söyleyerek, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum." sözleriyle aşk itirafında bulunmuştu.