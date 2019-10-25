Yeşilçam'ın iki yıldız ismi Cüneyt Arkın ile Gönül Yazar yeniden bir arada! Görenler şoke oldu
Yeşilçam'ın duayenleri Cüneyt Arkın ile Gönül Yazar, yıllar sonra bir müzikal için bir araya geldi. İkili, duygu dolu anlar yaşadı. Gönül Yazar, Cüneyt Arkın'ın adını duyunca müzikali direk kabul ettiğini itiraf etti. Cüneyt Arkın ise yıllar sonra böyle bir projenin içinde olduğu için mutluluğunu dile getirdi. Yazar, sevgilisini 50 yıllık dostu, usta sanatçı Cüneyt Arkın'la tanıştırdı. Cüneyt Arkın, Rüzgar Mağden için "Harika bir delikanlı" sözleriyle tam not verdi. Yılların sanatçıları Cüneyt Arkı ile Gönül Yazar son halleriyle hayranlarını şaşırttı.
25.10.2019 14:49
- Son Güncelleme: 25.10.2019 15:14
Yeşilçam'ın efsaneleri Cüneyt Arkın ile Gönül Yazar, yeni bir proje için bir araya geldi. Daha önce 7 kez evlenen Gönül Yazar, Rüzgar Mağden'le aşk yaşamaya başlamıştı. Ağustos ayında verdiği bir konserde aşk bombasını patlatmış, kalbinin boş olmadığını söyleyerek, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum." sözleriyle aşk itirafında bulunmuştu.
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