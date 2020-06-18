Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın Sercan Yıldırım itirafı konseye damga vurdu! Aşk macerasının kahramanları...
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumuz soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı'yla adı anılan Sercan Yıldırım, ne yazık ki Nisa'dan red yanıtı almıştı... İkili arasında gelişen süreç izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte dün akşam yayınlanan konseyde, bu merakı körükleyecek olaylar yaşandı.
Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.
DUYGULARINI AÇIKLAMIŞTI
Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.