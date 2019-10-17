Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

ATV ekranlarında her Perşembe reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan bitmiyor. Geçen hafta nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelmişti. Bu akşam ise önemli olaylar izleyenleri bekliyor. Dizinin oyuncuları ise yaptıkları ile gündemde. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. 1988 yılında İstanbul'da doğan Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra tiyatro ile sanat hayatına adım atmıştır.

17.10.2019 10:45 - Son Güncelleme: 17.10.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





