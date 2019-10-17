Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...
Hercai'de Reyyan'ın annesi Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin evlendi. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'deki Zehra karakteri ile bir kez daha gönülleri kazanan Feride Çetin, Şişli Evlendirme Dairesi'nde sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Feride Çetin'in eşi merak konusu oldu. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşinin düğününden çok özel kareler...
Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin evlendi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Hercai oyuncusu Feride Çetin Instagram hesabından paylaştığı düğün fotoğrafları ile hayranlarını şaşırttı. 38 yaşındak güzel oyuncu Feride Çetin'in eşinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte Feride Çetin ve eşinin düğünden çok özel anları...
FERİDE ÇETİN VE EŞİ MURAT ÖZER
Feride Çetin kimdir?
1980 doğumlu güzel oyuncu Feride Çetin İstanbul Üniversitesi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV yüksek lisans yapmıştır.
İlk oyunculuk deneyimini İki Genç Kız filminde canlandırdığı Behiye karakteri ile gerçekleştirmiştir. Feride Çetin aslen Bulgaristan göçmenidir.