Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Hercai'de Reyyan'ın annesi Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin evlendi. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'deki Zehra karakteri ile bir kez daha gönülleri kazanan Feride Çetin, Şişli Evlendirme Dairesi'nde sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Feride Çetin'in eşi merak konusu oldu. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşinin düğününden çok özel kareler...

17.10.2019 11:11 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





