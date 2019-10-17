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Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Hercai'de Reyyan'ın annesi Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin evlendi. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'deki Zehra karakteri ile bir kez daha gönülleri kazanan Feride Çetin, Şişli Evlendirme Dairesi'nde sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Feride Çetin'in eşi merak konusu oldu. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşinin düğününden çok özel kareler...

17.10.2019 11:11 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:30
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin evlendi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Hercai oyuncusu Feride Çetin Instagram hesabından paylaştığı düğün fotoğrafları ile hayranlarını şaşırttı. 38 yaşındak güzel oyuncu Feride Çetin'in eşinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte Feride Çetin ve eşinin düğünden çok özel anları...

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir heyecanla takip edilen Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Feride Çetin evlendi. Dizide Reyyan'ın annesi Zehra Şadoğlu'nu canlandıran başarılı oyuncuyu nikah gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

GÖSTERİŞTEN UZAK BİR NİKAHLA EVLENDİ

Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahta çiftin şahitlikleri Hürriyet yazarı Uğur Vardan ile oyuncu Dilşad Çelebi üstlendi. Sinema yazarı Murat Özer ile evlenen güzel oyuncu, önü kısa arkası uzun gelinlik tarzı bir beyaz elbise tercih etti.

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

FERİDE ÇETİN VE EŞİ MURAT ÖZER

Feride Çetin kimdir?

1980 doğumlu güzel oyuncu Feride Çetin İstanbul Üniversitesi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV yüksek lisans yapmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini İki Genç Kız filminde canlandırdığı Behiye karakteri ile gerçekleştirmiştir. Feride Çetin aslen Bulgaristan göçmenidir.

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Feride Çetin'in eşi Murat Özer sinema yazarıdır...

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