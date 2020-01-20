Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! Selin Yeninci meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Saniye' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Yeninci, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturan Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si ile Selin Yeninci arasındaki büyük fark...

20.01.2020 23:10 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





