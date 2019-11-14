GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova güzelliği ve başarılı performansıyla izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın güzel ismi...

14.11.2019 19:27 - Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. İşte çok sevdiğiniz ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Serpil Çakmaklı / Melisa Aslı Pamuk

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Semra Özdamar / Zeynep Çamcı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Fatma Girik / Fulya Zenginer

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Selma Güneri / Müjde Uzman

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)
Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)