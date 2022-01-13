Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol 'her şeyin farkında olduğum yaştayım' dedi itirafları sıraladı: 'Oğlum Ali benim geleceğim'
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol 'her şeyin farkında olduğum yaştayım' dedi itirafları sıraladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'ya bu sezon dahil olan ve Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, "Oyunculuk aynı bedende binlerce karakteri yaşatabilmek" dedi. Çok özel açıklamalarda bulunan İbrahim Çelikkol, özel hayatına dair bakın neler söyledi...
"OĞLUM ALİ BENİM GELECEĞİM"
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol 'her şeyin farkında olduğum yaştayım' dedi itirafları sıraladı. Bu sezon Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisine katılan İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri ve doğayla ilişkisini Esquire dergisine anlattı.
■ Dizinin dördüncü sezonuna üçüncü başkarakter olarak girerken endişelendiğiniz oldu mu? Sizi bu projeye çeken neydi?
Benim için başkarakter; senaryoya ve dizinin içindeki bütün karakterlere can veren yapım, onları yaşatan yönetmen ve var olan ekiptir. Endişe hayatın içindeki heyecandır. Neler yaşayacağını tahmin etmektense ne yapabileceğini görmek asıl olandır.
"SOKAKTA BÜYÜDÜM"
■ Modelliğe ve oyunculuğa başlama hikayeniz 'keşfedilme' ile başlıyor. Siz bu tesadüfler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizce de hayat tesadüflerden ibaret değil mi? Ki tesadüf dediğiniz gerçeğin ta kendisi aslında. Öyle ki sizi hayatın içine sokuyor ve orada tutunmanız için size bir şans veriyor. Benim yaşadığım hissiyatsa sanırım arkamdaki babam, annelerimizin duası ve kalbim oldu.
■ Mutlu bir anınızı sorsam, çocukluktan hangi kare gelir aklınıza?
Ben çocukluğumla ve büyüdüğüm yerle ilgili hâlâ kendimi çok şanslı hissediyorum. Tamamen gerçek, hayatla, insanlarla iç içe bir çocukluktu benimki. Sokakta büyüdüm diyebiliriz. Bozuk paraları dizip kule yapardık, lunaparka giderdik, kayığa binerdik; yani neşeyle geçen bir çocukluk var hafızamda.
■ Basketboldan vazgeçmek, modellikten vazgeçmek, hatta bir dönem oyunculuktan vazgeçmek... Bu kararlardan pişmanlık duyduğunuz oldu mu?
Günün sonunda, tercihlerim doğru ya da yanlış olsun, hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Benim algıma göre hayat tamamen deneyimlerden ibaret. Tercihlerimizin değişmesi de bizi daha farklı deneyimlere yönlendiriyor ve sonuca baktığımızda bu ruhumuzun zenginliğini ortaya koyuyor. Basketbolun hayatımdan çıkmasından bahsedecek olursak, bu koşullar sonucu bir mecburiyetti aslında ama yine de bugün baktığımda hiç pişman değilim.