Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol ’her şeyin farkında olduğum yaştayım’ dedi itirafları sıraladı: ’Oğlum Ali benim geleceğim’

■ Basketboldan vazgeçmek, modellikten vazgeçmek, hatta bir dönem oyunculuktan vazgeçmek... Bu kararlardan pişmanlık duyduğunuz oldu mu?

Günün sonunda, tercihlerim doğru ya da yanlış olsun, hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Benim algıma göre hayat tamamen deneyimlerden ibaret. Tercihlerimizin değişmesi de bizi daha farklı deneyimlere yönlendiriyor ve sonuca baktığımızda bu ruhumuzun zenginliğini ortaya koyuyor. Basketbolun hayatımdan çıkmasından bahsedecek olursak, bu koşullar sonucu bir mecburiyetti aslında ama yine de bugün baktığımda hiç pişman değilim.