Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle beğeni bombardımanına tutuldu! Meğer Asena Keskinci Mine Tugay'la...
Kadrosunda Evrim Akın, Oya Aydoğan, Mehmet Usta, Fatoş Kabasakal gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adını duyuran Asena Keskinci, son haliyle gündem oldu. 20 yaşındaki genç oyuncu, değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Instagram hesabında birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Keskinci, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Keskinci'nin son hali ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi. İşte Asena Keskinci'nin görenleri şaşkına çeviren yıllar içindeki değişimi...
Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı.
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Asena Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor. 2004 yılında rol aldığı Aliye dizisiyle ekran macerası başlayan Keskinci; Hırsız Polis, Bez Bebek, Aşk Tesadüfleri Sever ve Köstebekgiller gibi yapımlarda rol aldı.
Instagram'da 230 bini aşkın takipçisi bulunan Keskinci, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Keskinci'nin pozlarına, ''Bu kız gerçek olamaz'', ''Oyuncak bebek gibi'' ve ''Evrim geçirmişsin'' gibi yorumlar yapılıyor.
İşte başta Asena Keskinci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...