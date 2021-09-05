Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan Gümüşoğlu’suna herkes hayran! İbrahim Çelikkol’dan bomba itiraflar: ’Bu yüzden aile olduk’

Sektöre jön olarak ismini yazdırmış biri İbrahim Çelikkol. Yıllar içinde çizgisinden hiçbir şey kaybetmeyen, kendi sakinliğinde ve dinginliğinde bir yaşamı olan, biraz da gizemli biri. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle atv ekranlarında olacak. Çelikkol'la yeni rolünü, hayatını ve babalık serüvenini konuştuk.

- Sizinle 2014 yılında röportaj yapmıştım. O zaman doğadan, spordan hoşlanan biri olduğunuzu söylemiştiniz. Şimdiki yaşamınıza bakıyorum tam bir istikrar abidesisiniz. Yıllar, oyuncukla gelen popülarite hiçbir şeyi değiştirmemiş... Böyle misinizdir hep?

- Eğer hayat düzeninizi karakterinize ve size ait şeyler üzerine kuruyorsanız seneler sonra bile kendinizi aynı buluyorsunuz. Benim hayatımda etkisi büyük şeylerden bahsediyoruz; spor, doğa, hayvanlar. Seneler içinde herhangi bir etkenin bütün bunların yerini bütünüyle değiştirebilmesi pek de mümkün görünmüyor. Belki küçük detaylar yer yer dönüşüyordur o kadar.