Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti meğer...
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış... Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen izleyici tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, iddiaları güçlendirecek bir hamle ise İlhan Şen'den gelmişti. Yeni bir iddiaya göre İlhan Şen'in kalbindeki kişi başka bir isim...
05.09.2021 12:07
- Son Güncelleme: 05.09.2021 12:14
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...
Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen izleyici tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları güçlendirecek bir hamle ise İlhan Şen'den gelmişti.
Şen, partneri Burcu Özberk ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak fotoğrafın detayına beyaz kalp iliştirmesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımın ardından ikiliden yanıt gelmese de izleyiciler aşkları kabullenmişti.