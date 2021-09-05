Aşk Mantık İntikam’ın Ozan’ı İlhan Şen’in sevgilisi bakın kim çıktı! Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti meğer...

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen izleyici tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları güçlendirecek bir hamle ise İlhan Şen'den gelmişti.