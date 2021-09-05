Hayat Bilgisi’nin Mennan’ına bakın yıllar sanki ona işlemiyor! Son haliyle şaşırtan Erdal Türkmen şimdilerde...

MENNAN ROLÜNÜ ZİRVEDE BIRAKTIM

Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi"ndeki Mennan rolünün birçok oyucuya teklif edildiğini söylüyor ve ekliyor: "Fakat kısmet banaymış. Dizide sağlam bir ekibin olması güven verdi, balıklama daldım role. Oyuncu, içinde birden fazla insanı taşır. Oyuncu, oynadığı karakterle tedavi de olur. İşini iyi yapan, -isterse dağ başında olsun- fark edilecektir.

Mennan, geçmiş ve günümüz Türkiye'sinin büyük bir çoğunluğunun bilinçdışıdır. Yani yaşı fark etmez, çoğunluktur. Söylendiği ya da zannedildiği gibi okul müdürü Amil'in yardakçısı değil, hayatını anlamlı kılmak için bir varoluş çabasında olan saf-ü saf, halktır. Ben her ne rolü oynarsam oynayayım baştan yapımcı, yönetmenle konuşurum. 'Ana omurgayı zedelemeden doğaçlama yapmama izin verin' diye. Verdiler de sağ olsunlar. Kostümü, yürüyüşü, söylemlerinin birçoğunu ben önerdim. Ana omurgayı zedelemeden katkı sağlayan çokça doğaçlamalarım da olmuştur."