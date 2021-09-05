Hayat Bilgisi'nin Mennan'ına bakın yıllar sanki ona işlemiyor! Son haliyle şaşırtan Erdal Türkmen şimdilerde...
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ına bakın yıllar sanki ona işlemiyor! Son haliyle şaşırtan Erdal Türkmen şimdilerde bakın ne yapıyor... "Hayat Bilgisi" dizisindeki Mennan ve "Yahşi Cazibe"deki Ziverbey ile akıllara kazındı Erdal Türkmen... Saf ve temiz Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen daha sonra ortalardan kayboldu. "Sektörden uzaklaşmadım. Uygun bir proje olsa yine oynarım." diyen Erdal Türkmen şimdilerden neler yapıyor dersiniz? İşte başta Hayat Bilgisi'nin Memnan'ı Erdal Türkmen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
"YILLAR SANKİ ONA İŞLEMİYOR!'
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ına bakın, son haliyle şaşırtan Erdal Türkmen şimdilerde ne yapıyor dersiniz? İşte başta Erdal Türkmen'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin son halleri...
2000'li yıllarda gençlik dizileri altın çağını yaşıyordu. Bunlardan en akılda kalan, 2003 yılında ekrana gelen ve 4 sezon süren "Hayat Bilgisi"ydi. Gani Müjde'nin kaleme aldığı komedi türündeki dizinin başrolünde Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu gibi oyuncular yer alıyordu.
İdealist Afet öğretmen ve öğrencilerinin hayatını izlerken yapımdaki bazı karakterler de ön plana çıkıyordu. Erdal Türkmen, Rıdvan Kanat Lisesi'nin hademesi Mennan olarak ekrana geldi.
Türkmen, bu rol öncesi oyunculuk ile yolunun nasıl kesiştiğini şöyle anlatıyor:
"Kendi meşreplerince sanatı seven, açık görüşlü bir ailede büyüdüm. 6-7 yaşlarımda başrolünde Bülent Kayabaş'ın oynadığı 'Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran' adlı çocuk oyununu, tüylerim diken diken bir halde izledim. Ben de orada olmak istiyordum. Aradan yıllar geçti. 15-16 yaşlarımda Gırgır ve Fırt mizah dergilerinin kadrosuna profesyonel karikatürist olarak girdim. Oğuz Aral ve Tekin Aral ustalarımla uzun yıllar çalıştım. Karikatüristliğe başlamam sahnede olma isteğimi durdurmaya yetmemişti.
Ben de ikisini birleştirdim. 'İki boyutlu karikatürleri nasıl yaşayan bir hale getiririm?' sorusu beni oyunculuğa yönlendirdi. İşin doğrusu kendimi merak ediyordum. Hayata kendimi merak etmek için geldiğimi anladım. Hayat da anladı... Mimar Sinan Üniversitesi GSF'ye girer girmez atıl durumdaki tiyatro kulübünü canlandırdım. Birden fazla oyunu sahneye koydum. Birçok oyunun yönetmeliğini de yaptım.
Bu arada karikatüristliğe devam ederken 'Şamata' adlı mizah programının skeçlerinde oynamaya başladım. 1999-2000 yıllarında Türker İnanoğlu tarafından kurulan Süper Kanal'da 2 yıl boyunca hafta içi her gün, canlı olarak yayınlanan 'Gaf Ebesi' adlı 'TV Stand Up'ı adını verdiğim şov programımı hazırladım ve sundum.
'Bir Başka Gece' adlı programın skeçlerinde yer aldım. Ardından 'Çiçek Taksi' dizisinde oynadım."
MENNAN ROLÜNÜ ZİRVEDE BIRAKTIM
Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi"ndeki Mennan rolünün birçok oyucuya teklif edildiğini söylüyor ve ekliyor: "Fakat kısmet banaymış. Dizide sağlam bir ekibin olması güven verdi, balıklama daldım role. Oyuncu, içinde birden fazla insanı taşır. Oyuncu, oynadığı karakterle tedavi de olur. İşini iyi yapan, -isterse dağ başında olsun- fark edilecektir.
Mennan, geçmiş ve günümüz Türkiye'sinin büyük bir çoğunluğunun bilinçdışıdır. Yani yaşı fark etmez, çoğunluktur. Söylendiği ya da zannedildiği gibi okul müdürü Amil'in yardakçısı değil, hayatını anlamlı kılmak için bir varoluş çabasında olan saf-ü saf, halktır. Ben her ne rolü oynarsam oynayayım baştan yapımcı, yönetmenle konuşurum. 'Ana omurgayı zedelemeden doğaçlama yapmama izin verin' diye. Verdiler de sağ olsunlar. Kostümü, yürüyüşü, söylemlerinin birçoğunu ben önerdim. Ana omurgayı zedelemeden katkı sağlayan çokça doğaçlamalarım da olmuştur."