Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

ATV ekranlarında Perşembe izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, kitlesini arttırarak yoluna devam ediyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri Gülten. Konağın en sakin isimlerinden biri Gülten. Hatta dizide en çok onu ağlarken görüyor olabiliriz.