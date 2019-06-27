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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaptı. Bir Zamanlar Çukurova oldukça sevildi ve izlendi.. İzleyicinin beğenisini kazanan oyuncuların özel hayatları mercek altında. Onlardan biride dizinin Gülten'i Selin Genç. Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç'in gerçek halini görenler şaşırıyor. Dizide hizmetçi karakterini oynayan Gülten (Selin Genç)'in fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Selin Genç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

27.06.2019 12:30 - Son Güncelleme: 27.06.2019 12:31
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

ATV ekranlarında Perşembe izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, kitlesini arttırarak yoluna devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ise oldukça merak ediliyor. Selin Genç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandırmaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

ATV ekranlarında Perşembe izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, kitlesini arttırarak yoluna devam ediyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri Gülten. Konağın en sakin isimlerinden biri Gülten. Hatta dizide en çok onu ağlarken görüyor olabiliriz.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

Fakat dizide hizmetçi karakterini oynayan Gülten (Selin Genç)'in fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

Selin Genç, dizideki halinden bambaşka.

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