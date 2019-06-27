Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaptı. Bir Zamanlar Çukurova oldukça sevildi ve izlendi.. İzleyicinin beğenisini kazanan oyuncuların özel hayatları mercek altında. Onlardan biride dizinin Gülten'i Selin Genç. Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç'in gerçek halini görenler şaşırıyor. Dizide hizmetçi karakterini oynayan Gülten (Selin Genç)'in fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Selin Genç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.
ATV ekranlarında Perşembe izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, kitlesini arttırarak yoluna devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ise oldukça merak ediliyor. Selin Genç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür.