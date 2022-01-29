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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç imaj değiştirdi! Diziye veda eden Selin’in son halini gören dönüp bir daha baktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç imaj değiştirdi! Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, dün yayınlanan bölümle birlikte diziye veda etti. Son sahnesiyle sosyal medyaya damga vuran Genç, şimdi ise yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kahkül kestiren ünlü oyuncunun son hali takipçilerini ikiye böldü. İşte Selin Genç'in son hali...

29.01.2022 01:51 - Son Güncelleme: 29.01.2022 01:51
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç imaj değiştirdi! Diziye veda eden Selin’in son halini gören dönüp bir daha baktı

ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, yayınlanan son bölümde trafik kazası geçirerek diziye veda etti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç imaj değiştirdi! Diziye veda eden Selin’in son halini gören dönüp bir daha baktı

Son sahnesiyle sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç imaj değiştirdi! Diziye veda eden Selin’in son halini gören dönüp bir daha baktı

Saçlarını kahkül kestiren Genç, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç imaj değiştirdi! Diziye veda eden Selin’in son halini gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği ünlü oyuncunun yeni imajına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç imaj değiştirdi! Diziye veda eden Selin’in son halini gören dönüp bir daha baktı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Genç'in bir kısım takipçisi "Güzele ne yakışmaz", "Harika olmuş" yorumlarında bulundu. Ancak bir kısmı oyuncunun eski halinin daha güzel olduğunu savundu.

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