Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç imaj değiştirdi! Diziye veda eden Selin’in son halini gören dönüp bir daha baktı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç imaj değiştirdi! Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, dün yayınlanan bölümle birlikte diziye veda etti. Son sahnesiyle sosyal medyaya damga vuran Genç, şimdi ise yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kahkül kestiren ünlü oyuncunun son hali takipçilerini ikiye böldü. İşte Selin Genç'in son hali...
29.01.2022 01:51
- Son Güncelleme: 29.01.2022 01:51
ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, yayınlanan son bölümde trafik kazası geçirerek diziye veda etti.