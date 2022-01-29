Yeşilçam efsanesi Namuslu'nun sekreter Gönül'ü Hülya Kutlubay yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’in partnerinin son haline bakın
Yeşilçam efsanesi Namuslu'nun sekreter Gönül'ü yıllar sonra ortaya çıktı! 1984 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği ve Şener Şen'in ilk kez başrol deneyimini yaşadığı Namuslu filminde sekreter Gönül Hanım'ı canlandıran Hülya Kutlubay, yıllar sonra merak konusu oldu. 1983'te 'Gecenin Sonu' ve 1984 yılında 'Çılgın Arzular' filmlerinde rol aldıktan sonra Yeşilçam kariyerine son veren oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ve Şener Şen, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Ayşen Gruda ve Necati Bilgiç gibi isimlerin rol aldığı Namuslu'nun sekreter Gönül'ü Hülya Kutlubay'ın son hali...
29.01.2022 01:19
- Son Güncelleme: 29.01.2022 01:19
1984 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği 'Namuslu' filminde 'Sekreter Gönül' karakteri ile hafızalara kazınan Hülya Kutlubay, yıllar sonra gündeme geldi.
Yeşilçam serüvenini 3 filmde rol aldıktan sonra sonlandıran oyuncunun fotoğrafı bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.
Son haliyle dikkat çeken Hülya Kutlubay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte başta Hülya Kutlubay olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...