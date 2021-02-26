Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz'
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz' notuyla kendisini Mersin'in serin sularına bırakan 26 yaşındaki güzel oyuncu Selin Gen., Instagram'dan Şubat ayında denize girdiği anları paylaştı. Keyifli halleri dikkat çeken güzel oyuncunun paylaştığı videonun ardından Selin Genç'in nereli olduğu da merak konusu oldu. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili, 'Bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için.' ifadelerini kullanmıştı.
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada dizideki tecavüz sahnesi hakkında "Ben çok ağır performans sahneleri çektim. Umarım hakkını vermişimdir. Özellikle tecavüz sahnesi beni çok zorlamıştı. Çünkü bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için. Performanstan önce psikolojik olarak öncesi sıkıntılıydı benim için" ifadelerini kullanmıştı.