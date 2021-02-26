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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz' notuyla kendisini Mersin'in serin sularına bırakan 26 yaşındaki güzel oyuncu Selin Gen., Instagram'dan Şubat ayında denize girdiği anları paylaştı. Keyifli halleri dikkat çeken güzel oyuncunun paylaştığı videonun ardından Selin Genç'in nereli olduğu da merak konusu oldu. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili, 'Bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için.' ifadelerini kullanmıştı.

26.02.2021 13:12 - Son Güncelleme: 26.02.2021 13:44
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz'

'KAR FOTOĞRAFI ATAMIYORUZ AMA KIŞIN YÜZEBİLİYORUZ'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini canlandıran başarılı oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabından şubat ayında denize girdiği anların videosunu paylaştı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz'

26 yaşındaki Selin Genç, Instagram hesabından denizde çektirdiği bir videosunu yayınlayarak "No filter yes Mersin güneşi. Kar fotoğrafı atamıyoruz belki ama kışın yüzebiliyoruz" notunu yazdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz'

Pembe renkli bikinisiyle denize giren oyuncu, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz'

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada dizideki tecavüz sahnesi hakkında "Ben çok ağır performans sahneleri çektim. Umarım hakkını vermişimdir. Özellikle tecavüz sahnesi beni çok zorlamıştı. Çünkü bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için. Performanstan önce psikolojik olarak öncesi sıkıntılıydı benim için" ifadelerini kullanmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bikinisini giydi denize girdi! 'Kar fotoğrafı atamıyoruz ama kışın yüzebiliyoruz'

SELİN GENÇ NERELİ?

İşte Mersin'den yaptığı paylaşımla dikkat çeken Selin Gen'in memleketi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...