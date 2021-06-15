Sıla ve kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi İlker Kaleli motosiklet üzerinde yakalandı! Kamerayı görünce...

Sıla ve kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi İlker Kaleli motosiklet üzerinde yakalandı! Bodrum'da görüntülerinin ifşa olmasıyla sosyal medyadan aşklarını ilan eden Sıla ve İlker Kaleli, ilk kez birlikte görüntülendi. Bodrum'da motosiklet üzerinde objektife yansıyan şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli, kameraları görünce hızla uzaklaştı. Sıla son olarak kıskançlık krizi ile gündeme gelmişti.

15.06.2021 09:24 - Son Güncelleme: 15.06.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





