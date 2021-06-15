Sıla ve kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi İlker Kaleli motosiklet üzerinde yakalandı! Kamerayı görünce...
Sıla ve kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi İlker Kaleli motosiklet üzerinde yakalandı! Bodrum'da görüntülerinin ifşa olmasıyla sosyal medyadan aşklarını ilan eden Sıla ve İlker Kaleli, ilk kez birlikte görüntülendi. Bodrum'da motosiklet üzerinde objektife yansıyan şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli, kameraları görünce hızla uzaklaştı. Sıla son olarak kıskançlık krizi ile gündeme gelmişti.
15.06.2021 09:24
- Son Güncelleme: 15.06.2021 09:24
Sıla ve kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi İlker Kaleli motosiklet üzerinde yakalandı. Üç aydır birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli, ilk kez birlikte objektiflere takıldı.
Uzun süredir gazetecilerden kaçan çift, Bodrum Ortakent'te motosiklet üzerinde görüntülendi.
GAZA BASIP UZAKLAŞTI
Muhabirleri fark edince şaşıran İlker Kaleli, gaza basarak uzaklaştı.
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İlker Kaleli yaşadığı aşkla gündeme boma gibi düşen Sıla, şaşırtan hamlesi ile geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düştü.
Ahmet Kural, Hazer Amani derken Sıla şimdi de gönlünü İlker Kaleli'ye kaptırdı. Bu yılın başında Hazer Amani'den boşanan Sıla'nın oyuncu İlker Kaleli ile aşkı gündemden düşmüyor...