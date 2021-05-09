Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Atv'nin sevilen dizisinin yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı, geçtiğimiz günlerde, çiftliğin Gülten'i, Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü. Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede yüksek reytinglere ulaşan Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Genç'in memleketi merak konusu oldu.

09.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 09.05.2021 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





