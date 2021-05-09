Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Atv'nin sevilen dizisinin yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı, geçtiğimiz günlerde, çiftliğin Gülten'i, Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü. Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede yüksek reytinglere ulaşan Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Genç'in memleketi merak konusu oldu.
LÜBNAN'DA DA FIRTINALAR ESTİRİYOR!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği "Bir Zamanlar Çukurova," Atv ekranında, 3. sezonunda ekrana damga vurmaya devam ediyor! Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede büyük ilgi görüyor.