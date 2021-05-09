RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Atv'nin sevilen dizisinin yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı, geçtiğimiz günlerde, çiftliğin Gülten'i, Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü. Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede yüksek reytinglere ulaşan Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Genç'in memleketi merak konusu oldu.

09.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 09.05.2021 09:51
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...

LÜBNAN'DA DA FIRTINALAR ESTİRİYOR!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği "Bir Zamanlar Çukurova," Atv ekranında, 3. sezonunda ekrana damga vurmaya devam ediyor! Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede büyük ilgi görüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...

Bir Zamanlar Çukurova'nın yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı, geçtiğimiz günlerde, çiftliğin Gülten'i, Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...

Ülkenin Al Jadeed kanalında da bir programa misafir olan Selin Genç, ayrıca bir derginin kapağında yer almak için de çekim yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...

3 günlük ziyaretinde yoğun bir medya programına dahil olan Selin Genç için Beyrut'un ünlü stil danışmanı Dalia Ayach, dünya markalarından oluşan bir styling hazırladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Lübnan'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...

Ortadoğu'da milyonlarca takipçisi bulunan Etbil Arabi (ET) de, Selin Genç ile bir röportaj yaptı.