RAMAZAN İMSAKİYE
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Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte Ahsen Eroğlu'nun boyu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlü isimler ve boyları...

09.05.2021 09:20 - Son Güncelleme: 09.05.2021 09:27
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Ahsen Eroğlu'nun hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Eroğlu'nun boyu ise en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

İşte ünlü isimlerin boyları...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Akın Akınözü – 180 CM

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Ebru Şahin – 170 CM

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Murat Ünalmış – 192 CM