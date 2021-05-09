Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte Ahsen Eroğlu'nun boyu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlü isimler ve boyları...

09.05.2021 09:20 - Son Güncelleme: 09.05.2021 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





